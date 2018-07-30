Глава итальянского МВД процитировал Муссолини в его день рождения
30 июля 2018 22:47 202
Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини в своем твиттере процитировал высказывание итальянского диктатора Бенито Муссолини в день его рождения, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Цитатой Муссолини глава итальянского МВД прокомментировал критическую статью о себе под заголовком "Долой Сальвини", опубликованную на итальянском интернет-портале Affari Italiani.
"Много врагов - много чести", - написал Сальвини в своем твиттере.
Данную публикацию Сальвини сделал в день рождения Муссолини, 29 июля.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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