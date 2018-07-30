Глава итальянского МВД процитировал Муссолини в его день рождения

Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини в своем твиттере процитировал высказывание итальянского диктатора Бенито Муссолини в день его рождения, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Цитатой Муссолини глава итальянского МВД прокомментировал критическую статью о себе под заголовком "Долой Сальвини", опубликованную на итальянском интернет-портале Affari Italiani.

"Много врагов - много чести", - написал Сальвини в своем твиттере.

Данную публикацию Сальвини сделал в день рождения Муссолини, 29 июля.