Глава итальянского МВД процитировал Муссолини в его день рождения

30 июля 2018 22:47

Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини в  своем твиттере процитировал высказывание итальянского диктатора Бенито Муссолини в день его рождения, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Цитатой Муссолини глава итальянского МВД прокомментировал критическую статью о себе под заголовком "Долой Сальвини", опубликованную на итальянском интернет-портале Affari Italiani.

"Много врагов - много чести", - написал Сальвини в своем твиттере.

Данную публикацию Сальвини сделал в день рождения Муссолини, 29 июля.

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