Известного голливудского актера приняли за вора

Американского актера, лауреата премии "Золотой глобус", известного по ролям в фильмах "Миссия невыполнима" и "Криминальное чтиво" Винга Реймса приняли за преступника. Об этом инциденте с полицией актер сам рассказал ABC News, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

По словам Реймса, однажды днем к нему в дом позвонили. Он открыл дверь и увидел стоящих на пороге полицейских с направленным на него оружием. Как оказалось, соседка позвонила в полицию, подумав, что в жилище актера вломились воры, в частности, один "крупный чернокожий мужчина".

Конфликт разрешился сам собой: один из офицеров узнал актера. Однако не благодаря его ролям. Дело в том, что сын полицейского играл в баскетбол в той же школе, что и сын Реймса. Мужчины ранее неоднократно пересекались там, забирая детей после тренировок.

В итоге инцидента правоохранители отвели Реймса к дому его соседки, чтобы представить его и прояснить ситуацию.