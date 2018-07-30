Инфляция в Германии подстегнула рост евро

Евро в понедельник, 30 июля, перешел к росту в парах с долларом и иеной на данных об инфляции в Германии. Согласно предварительным оценкам, потребительские цены в Германии, рассчитанные по стандартам Европейского союза, увеличились в июле на 2,1% в годовом выражении, что соответствовало ожиданиям рынка, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Отметим, Европейский центральный банк нацелен на инфляцию на уровне чуть ниже 2%. При этом евро к вечеру 30 июля стоил 1,1695 доллара по сравнению с 1,1643 доллара на закрытие торгов в Нью-Йорке в прошлую пятницу.

Аналитики отмечают, что на этой неделе участники рынка ждут решений сразу трех из ведущих центробанков мира - Банка Японии во вторник, Федрезерва в среду и Банка Англии в четверг.

Напомним, недавние переговоры Трампа и Юнкера подстегнули евровалюту и европейские биржи. Тот факт, что президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и президент США Дональд Трамп договорились начать работу над отменой взаимных торговых пошлин, подстегнул европейские рынки.

Недавно глава Минфина Франции признал, что торговая война США и ЕС уже идет. При этом в Европе ждали первых примирительных шагов со стороны США. После этого глава Минфина США предложил создать зону свободной торговли среди стран-членов G7. Для этого США выставили три условия: отмена пошлин, торговых барьеров и дотаций.