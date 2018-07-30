Совбез Турции: Анкара не приемлет язык угроз со стороны Вашингтона

Турция не приемлет язык угроз со стороны Соединенных Штатов, подобное поведение Вашингтона не соответствует союзническим отношениям между странами. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Совета национальной безопасности (СНБ) Турции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Использование США языка угроз в адрес Турции является проявлением неуважения, и это абсолютно недопустимо", - говорится в коммюнике