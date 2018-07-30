Трамп выразил готовность встретиться с Роухани

Президент США Дональд Трамп не исключил в будущем встречи с иранским лидером Хасаном Роухани, заявив, что желание должно исходить от Ирана, а дополнительных условий не требуется, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Говорить с другими людьми нужно, особенно когда вы говорите о возможной войне и гибели людей. Ничего нет плохого в таких встречах. Мы встретились с главой КНДР Ким Чен Ыном, у нас нет запусков в течение последних восьми месяцев. Заключенные вернулись домой. Столько хорошего случилось и позитивного. У меня была великолепная встреча с президентом (РФ Владимиром Путиным)", - заявил Трамп на пресс-конференции в понедельник, отвечая на вопрос о возможности встречи с иранским лидером.

Однако президент США выразил сомнение, что Тегеран готов на подобную встречу.

"У них тяжелые времена. Я отменил иранскую сделку, это была странная сделка... Если они захотят встретиться, нет никаких дополнительных условий. Мы встретимся обязательно. Но не думаю, что они готовы", - сказал Трамп.