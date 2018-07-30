Tesla начала переговоры с ФРГ и Нидерландами о строительстве завода в Европе

Tesla приступила к переговорам с властями Германии и Нидерландов по вопросу строительства своего первого завода в Европе. Об этом сообщила в понедельник со ссылкой на источники газета The Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, переговоры находятся пока на первой стадии. В Tesla еще не определились с местом строительства будущего предприятия. Один из вариантов предусматривает налаживание выпуска американских электромобилей в Нидерландах, где расположены штаб-квартира европейского филиала компании и завод, на котором электрокары переоборудуются с учетом специфики и требований стран Евросоюза.

Издание напоминает о том, что глава Tesla Илон Маск в июне на своей странице в Twitter ориентировочно наметил на конец года официальное объявление о решении строительства сборочного предприятия в Европе. Позднее Маск назвал территорию Германии "основным выбором", пояснив такой вариант целесообразностью размещения завода около Бельгии и Люксембурга, на границе ФРГ и Франции.

Единственное производство электромобилей Tesla расположено во Фримонте (штат Калифорния), а электроаккумуляторов - в Рино (штат Невада). 10 июля американская компания подписалав Шанхае соглашение о строительстве завода по производству электромобилей, который будет расположен в городском районе Линьган недалеко от порта Яншань. По данным газеты "Ди и цайцзин жибао", Tesla инвестирует в строительство предприятия с годовым объемом производства до 500 тыс. автомобилей. Проект также предполагает вложение средств не только в производство, но также в разработку и дальнейшее продвижение продукции на местном рынке.

Компания Tesla была основана Маском в 2003 году. Ее штаб-квартира находится в Пало-Альто (штат Калифорния). Сначала фирма специализировалась только на производстве электромобилей, однако позже также стала заниматься созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.