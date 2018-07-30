Военные сбили беспилотник, летевший в направлении авиабазы Хмеймим

30 июля 2018 23:44

Боевики запустили очередной беспилотник в направлении авиабазы Хмеймим в Сирии, дрон уничтожен, база функционирует в плановом режиме, сообщил на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Цыганков в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"В темное время суток 29 июля средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим был обнаружен БПЛА, запущенный с подконтрольной незаконным вооруженным формированиям территории. Штатными зенитными огневыми средствами воздушная цель была уничтожена на безопасном удалении от авиабазы", - сказал Цыганков.

Он уточнил, что пострадавших или материального ущерба нет.

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