"ИГ" взяла на себя ответственность за нападение на туристов в Таджикистане
Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла ответственность за нападение на иностранных туристов в Таджикистане, жертвами которого стали четыре человека, сообщает американская SITE Intelligence Group, ведущая мониторинг информационной активности экстремистов, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Ранее в пресс-службе МВД Таджикистана сообщили, что 29 июля в результате наезда автомобиля в Дангаринском районе Хатлонской области погибли четверо иностранных туристов, путешествовавших по стране на велосипедах - два гражданина США, гражданин Нидерландов и гражданин Швейцарии. Еще трое иностранных туристов получили травмы.
В понедельник при попытке вооруженного сопротивления были уничтожены трое преступников, принимавших участие в нападении на туристов. По подозрению в причастности к инциденту задержаны еще несколько человек.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Военные сбили беспилотник, летевший в направлении авиабазы Хмеймим
Трамп выразил готовность встретиться с Роухани
Трамп выразил готовность встретиться с Роухани
Инфляция в Германии подстегнула рост евро
Известного голливудского актера приняли за вора
Названы страны с самым быстрым интернетом
-
30 Июл. 21:39 18 179
-
30 Июл. 09:32 11 763
-
30 Июл. 05:00 10 525
-
30 Июл. 10:29 9 917
-
30 Июл. 07:17 5 494