В Иране арестовали 29 человек по обвинению в дестабилизации экономики
Власти Ирана арестовали 29 человек, которым вменяют в вину действия по дестабилизации национальной экономики, передает в понедельник агентство "Фарс", передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
"Этих людей арестовали и будут судить за подрыв финансовой и валютной систем", - цитирует агентство слова представителя судебных властей Голяма Хоссейна Мохсени Эжеи.
"Многим из арестованных предъявлены обвинения в серьезных преступлениях, которые караются смертной казнью", - отметил он, добавив, что в будущем по схожим обвинениям последуют новые аресты.
Западные СМИ тем временем отмечают, что в начале августа США должны приступить к введению новых санкций против Тегерана. На фоне таких ожиданий курс национальной валюты - иранского риала - демонстрирует рекордные темпы падения.
Однако председатель парламента Ирана Али Лариджани выразил надежду на то, что переживаемый Ираном период внешнего давления в итоге приведет к обновлению национальной экономики.
В свою очередь вице-президент Эсхак Джахангири заявил, что нынешние экономические условия не будут существовать все время.
По его словам, "если мы сможем как следует справиться с ситуацией и пройти через эту стадию, то экономика страны снова стабилизируется, а экономические показатели вновь станут положительными".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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