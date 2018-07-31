Трамп заявил о планах Евросоюза построить терминалы для приема газа из США

Европейский союз рассматривает возможность строительства терминалов для закупки сжиженного природного газа из Соединенных Штатов. Об этом президент США Дональд Трамп рассказал в ходе пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как рассказал американский лидер, речь идёт о строительстве от девяти до 11 портов.

"И мы (американцы - Прим. ред.) уже ведем переговоры с Европейским союзом относительно строительства от девяти до одиннадцати портов, которые будут принимать сжиженный газ из Соединенных Штатов", - сказал Трамп.

При этом он добавил, что возведение этих объектов будет оплачиваться из бюджета Евросоюза.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп на переговорах с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером получил несколько уступок от Брюсселя во избежание торговой войны.

"Брюссель согласился рассмотреть увеличение экспорта сжиженного природного газа из США, понизить промышленные пошлины, привести в соответствие нормативы по продуктам медицинского применения, а также увеличить импорт соевых бобов", - пишет Wall Street Journal со ссылкой на чиновника ЕС.

Эту информацию позднее подтвердил сам американский лидер.

В середине июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что нападки со стороны американской администрации на проект "Северный поток 2" являются попытками вынудить европейцев приобретать более дорогой сжиженный газ из США.