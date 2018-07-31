Трамп заявил о планах Евросоюза построить терминалы для приема газа из США
Европейский союз рассматривает возможность строительства терминалов для закупки сжиженного природного газа из Соединенных Штатов. Об этом президент США Дональд Трамп рассказал в ходе пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Как рассказал американский лидер, речь идёт о строительстве от девяти до 11 портов.
"И мы (американцы - Прим. ред.) уже ведем переговоры с Европейским союзом относительно строительства от девяти до одиннадцати портов, которые будут принимать сжиженный газ из Соединенных Штатов", - сказал Трамп.
При этом он добавил, что возведение этих объектов будет оплачиваться из бюджета Евросоюза.
Ранее стало известно, что Дональд Трамп на переговорах с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером получил несколько уступок от Брюсселя во избежание торговой войны.
"Брюссель согласился рассмотреть увеличение экспорта сжиженного природного газа из США, понизить промышленные пошлины, привести в соответствие нормативы по продуктам медицинского применения, а также увеличить импорт соевых бобов", - пишет Wall Street Journal со ссылкой на чиновника ЕС.
Эту информацию позднее подтвердил сам американский лидер.
В середине июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что нападки со стороны американской администрации на проект "Северный поток 2" являются попытками вынудить европейцев приобретать более дорогой сжиженный газ из США.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
30 Июл. 21:39 22 104
-
30 Июл. 09:32 13 310
-
30 Июл. 10:29 10 908
-
30 Июл. 16:51 6 505
-
30 Июл. 12:13 6 266