Генпрокуроры десяти штатов США подали иск против администрации Трампа

Генеральные прокуроры десяти штатов США подали иск против администрации Трампа из-за разрешения властей страны публиковать в интернете инструкции по сборке пистолета на 3D-принтере, сообщается в опубликованном пресс-релизе на сайте генпрокурора Нью-Йорка Барбара Андервуд, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Согласно сообщению, иск требует заблокировать распространение инструкции по сборке пистолета на 3D-принтере. В подаче заявления также участвуют генеральные прокуроры штатов Вашингтон, Массачусетс, Коннектикут, Нью-Джерси, Пенсильвания, Орегон, Мэриленд, Нью-Йорк и Колумбия.

"Это просто безумие - давать преступникам инструменты для создания не отслеживаемых, не определяемых пистолетов, напечатанных на 3D-принтере одним нажатием кнопки, но это именно то, что разрешает администрация Трампа. Мы не можем бездействовать, когда безопасность жителей Нью-Йорка подвергается опасности со стороны этого федерального правительства", - говорится в заявлении Андервуд.

Иск также направлен против компании Defense Distributed и фонда "Вторая поправка".

Ранее сообщалось, что первый пистолет, основные компоненты которого можно распечатать на 3D-принтере, был изобретен американским оружейником-энтузиастом, основателем компании Defense Distributed Коди Уилсоном (Cody Wilson). В мае 2013 года месяца Уилсон объявил об успешном испытании модели "Освободитель", а затем выложил в свободный доступ чертежи, по которым пистолет можно распечатать самостоятельно. Из всех деталей пистолета лишь одна - боек - делается из металла, а остальные изготавливаются послойно из пластика на принтере. Распространение чертежей в интернете вызвало обеспокоенность властей в ряде стран, в том числе и из-за того, что такие пистолеты не обнаруживаются металлодетекторами. Власти США потребовали удалить чертежи из интернета. Уилсон подал в суд на правительство страны в 2015 году.

Телеканал CNN со ссылкой на судебное урегулирование от 29 июня сообщает, что с 1 августа Уилсон и компания Defense Distributed смогут публиковать в интернете чертежи и файлы для 3D-печати в любом формате. Также они освобождаются от ограничений на экспорт. Помимо этого правительство согласилось выплатить Уилсону 40 тысяч долларов за расходы на правовые услуги.