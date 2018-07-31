В Колумбии жестоко убили семь человек
31 июля 2018 07:28 186
Власти колумбийского департамента Норте-де-Сантандер начали расследование жестокого убийства семи человек, совершенного в понедельник в муниципалитете Эль-Тарра, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По предварительным данным, неизвестные бандиты подъехали на мотоциклах к зданию бильярдной в одном из районов города и открыли стрельбу по находившимся внутри людям. На месте погибли семеро, включая одну женщину, еще три человека были ранены.
Как отмечает портал Tiempo, Норте-де-Сантандер является зоной противостояния между повстанцами из Армии национального освобождения (АНО) и Народной армии освобождения Колумбии.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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