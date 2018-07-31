Экс-президенту Перу запретили выезд в США для медобследования

31 июля 2018 08:06

Судья Хуан Санчес Бальбуэна запретил в понедельник экс-президенту Перу Педро Кучински покинуть страну и отправиться на медицинское обследование в США, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По словам судьи, отъезд Кучински фактически нивелировал бы принятое еще в марте в отношении него решение о запрете покидать Перу в течение 18 месяцев.

Защита бывшего главы государства представила медицинскую справку, согласно которой обследование в США было необходимо из-за отмеченной у 79-летнего Кучински сердечной аритмии, сообщает портал Comercio.

Кучински подозревается в причастности к получению платежей от Odebrecht на 4,8 миллиона долларов в пользу связанных с президентом фирм якобы за консультационные услуги. В конце марта конгресс Перу удовлетворил прошение Кучински об отставке и привел к присяге президента Мартина Вискарру, ранее занимавшего пост первого вице-президента.

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