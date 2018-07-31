Иран назвал условие возвращения к переговорам с США
Замглавы администрации президента Ирана Хамид Абуталеби заявил, что переговоры США с Ираном возможны при условии возвращения Вашингтона к ядерной сделке, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
В понедельник президент США Дональд Трамп не исключил встречи с иранским президентом Хасаном Роухани без дополнительных условий. Он добавил, что желание должно исходить от Ирана, но тот вряд ли готов на подобную встречу.
"Те, кто верит в диалог как метод разрешения споров в цивилизованных обществах, также должны выполнять и эти вещи: уважение к великой нации Ирана, сокращение боевых действий, возвращение в ядерную сделку. Возвращение в СВПД (ядерная сделка) - обязательное условие для диалога, ядерная сделка должна быть заключена", - написал Абуталеби в Twitter.
Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Трамп сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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