На Филиппинах при атаке террористов погибли шесть человек
31 июля 2018 07:37 146
Как минимум шесть человек стали жертвами взрыва, который прогремел во вторник, 31 июля, в провинции Басилан на юге Филиппин. Об этом сообщает телеканал CNN Philippines со ссылкой на губернатора провинции Джима Салимана, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что инцидент произошел в городе Ламитан в районе гражданских вооруженных территориальных сил. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая организация "Абу Сайяф", которая связана с группировкой "Исламское государство".
В данный момент полиция и военные ведут расследование инцидента.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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