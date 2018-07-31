На Филиппинах при атаке террористов погибли шесть человек

31 июля 2018 07:37

Как минимум шесть человек стали жертвами взрыва, который прогремел во вторник, 31 июля, в провинции Басилан на юге Филиппин. Об этом сообщает телеканал CNN Philippines со ссылкой на губернатора провинции Джима Салимана, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что инцидент произошел в городе Ламитан в районе гражданских вооруженных территориальных сил. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая организация "Абу Сайяф", которая связана с группировкой "Исламское государство".

В данный момент полиция и военные ведут расследование инцидента.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az