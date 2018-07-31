В Абу-Даби три человека погибли, еще 44 пострадали в ДТП с автобусом

31 июля 2018 07:53

Три человека погибли и 44 получили ранения в ДТП с участием автобуса в Абу-Даби, сообщает эмиратское издание The National, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По информации издания, перевозивший рабочих автобус врезался в следовавшую перед ним легковую машину, которая, в свою очередь, врезалась в микроавтобус. В результате ДТП автобус несколько раз перевернулся и врезался в металлическое дорожное заграждение, что и привело к человеческим жертвам.

Среди погибших и раненых в результате ДТП - только находившиеся в автобусе рабочие из азиатских стран, водители транспортных средств не пострадали.

По версии полиции, в столкновении виноват водитель автобуса, который ехал с превышением скорости, не соблюдал дистанцию и, предположительно, пользовался мобильным телефоном.

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