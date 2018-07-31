В МИД Испании заявили о необходимости мигрантов в Европе

Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель заявил, что Европе необходима "свежая кровь" для борьбы со старением населения, а также заверил, что ситуация с миграцией из Африки в данный момент не носит массового характера. Об этом сообщает РИА "Новости", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы делаем банальным слово "массовый". Надо более тщательно подбирать термины. Общественное мнение обеспокоено бессистемным характером миграции, но правда в том, что 600 человек это не массово, по сравнению с 1,3 млн сирийских беженцев, которых сейчас принимает Иордания", - сказал Боррель во время пресс-конференции после встречи с главой иорданского МИДа Айманом ас-Сафади.

Министр также отметил, что с начала года в Испанию прибыло 20 тыс. человек из Африки. При этом он подчеркнул, что население Испании превышает 40 млн человек. Боррель добавил, что Европе необходима "свежая кровь", чтобы не стать "континентом стариков", и выразил сомнение, что прирост европейского населения может быть обеспечен деторождением.

Ранее сообщалось, что около 600 мигрантов прорвали границуиспанского города в Африке.