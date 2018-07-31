Ущерб от природных пожаров в Калифорнии превысил $100 млн
31 июля 2018 09:03 171
Ущерб от лесных пожаров в Калифорнии превысил 100 миллионов долларов. Цифры приводят эксперты страховой компании Aon Benfield. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.
Самый крупный пожар охватил площадь в 330 квадратных километров массива. Его локализовали всего на 20 процентов. В регионе стоит жара и засуха, напоминает телеканал "Россия 24".
Ранее сообщалось, что из-за стихии погибли шесть человек, в том числе два пожарных. Еще семеро числятся пропавшими без вести. Тушат пламя более трех тысяч человек при помощи спецтехники и 20 вертолетов.
За время пожаров огонь уничтожил свыше 700 зданий, еще 5 тысяч сейчас находятся под угрозой.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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