В Таджикистане машина въехала в группу туристов, есть погибшие - ВИДЕО
В Таджикистане автомобиль въехал в группу иностранных туристов, которые путешествовали по стране на велосипедах. В результате аварии погибли четверо человек. Об этом сообщило "Радио Свобода".
Авария произошла в воскресенье, 29 июля, во второй половине дня. Неизвестный после наезда скрылся с места преступления. В результате погибли четыре человека. Всего было семеро туристов, передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.
Трое из них погибли на месте, четвертый - скончался в больнице. Еще трое получили тяжелые ранения.
Среди погибших - двое граждан США, а также граждане Швейцарии и Нидерландов.
По информации местных правоохранителей, часть подозреваемых в наезде нашли в селе Торбулок Хатлонской области, при задержании двух из них убили, одного задержали.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 30 июля выразил соболезнования своим коллегам в США, Швейцарии и Нидерландах и пообещал найти виновных в нападении и привлечь их к ответственности.
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