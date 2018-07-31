В Таджикистане машина въехала в группу туристов, есть погибшие - ВИДЕО

В Таджикистане автомобиль въехал в группу иностранных туристов, которые путешествовали по стране на велосипедах. В результате аварии погибли четверо человек. Об этом сообщило "Радио Свобода".

Авария произошла в воскресенье, 29 июля, во второй половине дня. Неизвестный после наезда скрылся с места преступления. В результате погибли четыре человека. Всего было семеро туристов, передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.

Трое из них погибли на месте, четвертый - скончался в больнице. Еще трое получили тяжелые ранения.

Среди погибших - двое граждан США, а также граждане Швейцарии и Нидерландов.

По информации местных правоохранителей, часть подозреваемых в наезде нашли в селе Торбулок Хатлонской области, при задержании двух из них убили, одного задержали.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 30 июля выразил соболезнования своим коллегам в США, Швейцарии и Нидерландах и пообещал найти виновных в нападении и привлечь их к ответственности.

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