Рабочий попал под рухнувший дом и чудом выжил - ВИДЕО
31 июля 2018 10:08 330
В китайском городе Шанжао, провинция Цзянси, сносимый дом рухнул на экскаватор. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Шестиэтажное здание накренилось в неожиданном направлении и стало падать прямо на работающую рядом строительную машину. В экскаватор полетели обломки, а затем его накрыло густое облако пыли. Кабина защитила водителя от падающего мусора, а крупные фрагменты стен остановила поднятая стрела. В результате мужчина остался жив и не получил травм, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.
В апреле сообщалось, что в Дании сносимая башня упала в незапланированном направлении и приземлилась на библиотеку, снеся угол здания.
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