Мужчина нашел в унитазе амфибию верхом на рептилии - ФОТО

В Австралии в городке Таунсвилл мужчина был в шоке, обнаружив у себя в унитазе змею достаточно большую, чтоб скрутиться там в несколько раз. На спине у нее сидела на удивление расслабленная лягушка. Находка была сделана утром, когда он отправился в уличный туалет. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Моя Планета.

Владелец дома зашел в местную группу в Сети, посвященную поимке змей, чтобы узнать, как выдворить парочку из унитаза без вреда для кого-либо. Оказалось, что это ромбический питон, который, в общем, безвреден. Обычно такая змея вырастает до трех метров, но данный экземпляр был еще длиннее. Мужчина вытащил его из туалета и отвез в безопасное место. Фото с питоном напугало многих комментаторов, хотя другие признали рептилию очень красивой. Но австралиец сказал, что хотел бы, чтоб эта красота процветала подальше от его дома. "Моя Планета" сообщала, что в желудке питона нашли трех оленей.