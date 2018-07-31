Убившие отца сестры-армянки могут получить пожизненный срок

Следствие ужесточило обвинение сестрам Хачатурян, которых подозревают в убийстве своего отца в Москве. Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь Останкинского суда столицы Анна Селиванова, передает Day.Az.

Тело мужчины с многочисленными колото-резаными ранами шеи и груди нашли в минувшую пятницу на лестничной клетке жилого дома на Алтуфьевском шоссе. На следующий день по подозрению в убийстве были задержаны трое дочерей погибшего - 17, 18 и 19 лет. Во время допроса девушки признали вину, сообщив, что отец долгое время причинял им "моральные страдания".

По некоторым данным, одна из сестер - 19-летняя Ангелина - сама позвонила в полицию после произошедшего. По словам девушек, отец первый напал на них с ножом, им пришлось защищаться. Одна из сестер была госпитализирована с ранением бедра. Она утверждает, что ее ранил ножом отец.

Ранее в СК сообщили, что возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("убийство без отягчающих обстоятельств"). Наказание по этой части статьи составляет от шести до пятнадцати лет лишения свободы.

"Согласно представленным в суд материалам, им вменяется пункт "ж" части 2 статьи 105 УК РФ ("убийство в составе группы лиц")", - сказала Селиванова.

Как пояснила юрист, такая квалификация предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Однако женщинам в России не могут назначить такую меру наказания. Младшей из сестер, которая еще не достигла совершеннолетия, суд в будущем не сможет, согласно законодательству, дать более 10 лет колонии.

Останкинский суд Москвы продлил сестрам срок задержания на 72 часа. Суд над обвиняемыми проходил в закрытом от публики режиме.