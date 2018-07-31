Российский город признан одним из самых романтичных мест мира
Санкт-Петербург занял одиннацатое место в рейтинге самых романтичных мест мира. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Моя Планета.
Список возглавил Париж, на втором месте греческий остров Санторини, а далее - Венеция. Британское издательство Mills & Boon опросило ведущих экспертов по путешествиям и 2000 туристов, сообщает Daily Mail. "Французская столица вместе с крошечным греческим островом и итальянским городом на воде являются лучшими вариантами для романтического свидания", - сообщили организаторы опроса.
В первой десятке также города Амальфи (Италия) и Брюгге (Бельгия), острова Мауи, Бора-Бора, Гили и Серф, а также гора Киркюфель (Исландия). В Великобритании самым романтичным местом признан остров Скай, находящийся в Шотландии. "Моя Планета" публиковала красивое видео с самыми романтичными местами.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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