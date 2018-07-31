Британец на украденном мотоцикле установил рекорд скорости - ВИДЕО

Житель Великобритании Адам Кэмпион установил британский рекорд скорости на дороге общего пользования. За рулем украденного мотоцикла он разогнался до 304 километров в час, засняв свое достижение на видео. Теперь Ноттингемский королевский суд приговорил его в 21 месяцу тюрьмы. Об этом сообщает полицейский департамент Ноттингемпшира на свой странице в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.

По данным местных правоохранительных органов, при осмотре брошенной машины в Хакнелле сотрудники полиции нашли номерной знак с украденного мотоцикла. Дальнейшее расследование привело их к Кэмпиону, в доме которого был обнаружен ноутбук с большим количеством записей экстремальной езды на мотоциклах.

После ознакомления с материалами, суд признал Кэмпиона виновным по пяти эпизодам опасного вождения, а также в пособничестве при сбыте краденых вещей. Зафиксированная на видео скорость мотоцикла - 304 километра в час - самая высокая из зафиксированных на британских дорогах.

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