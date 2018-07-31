В ЮАР нашли самые древние свидетельства жизни на Земле

В Южной Африке нашли остатки бактериального слоя возрастом 3,2 млрд лет. Это самые древние свидетельства существования жизни на Земле, передает Day.Az со ссылкой на Моя Планета.

Предыдущий рекорд древности принадлежал окаменелым останкам бактерий, обнаруженным в Австралии и Южной Африке, им примерно 2,7 млрд лет. Примечательно, что были обнаружены останки именно земной, а не морской жизни. Они встречаются гораздо реже, так как 3 млрд лет назад наша планета была почти полностью покрыта водой, сообщает LiveScience. По словам специалистов, образцы микробов хорошо сохранились, они покрывали гальку, устилающую дно реки.

Химический анализ показал, что древние микробы питались нитратами, атомами азота в сочетании с кислородом. 3 млрд лет назад наша атмосфера была менее насыщена кислородом, чем сейчас, и нитратный метаболизм был самым эффективным для существования жизни. Первые фотосинтезирующие организмы, создавшие кислородный слой в атмосфере, появились только 1 млрд лет назад.