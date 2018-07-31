Зрители пришли в ужас от съемки пожара от первого лица - ВИДЕО
Житель Греции Танасис Вулисмас (Thanasis Voulismas) во время пожара снял от первого лица, как его дом охватывал огонь. Ролик под названием "Пламя для мотылька" появился в YouTube, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.
На кадрах видно, как огонь сначала подбирается к зданию, затем перекидывается на дом. Вулисмас отступает, в ролике слышатся шум, крики и звуки сигнализации, после чего телефон падает на землю и запись обрывается.
Пользователи начали беспокоиться за мужчину, а также за маленького кота, который промелькнул в видео. "Господи, помилуй!" - восклицает под роликом boyarrin. "Мужик, ты хоть жив-то остался?" - интересуются они в комментариях под роликом. "Я посмотрела это несколько раз... и я в шоке! Мне было интересно, выжил ли этот человек, а также этот кот?!" - переживает жительница Сербии с ником TamaraSrbija.
Опасавшимся за жизнь автора ролика объяснили, что Вулисмас, вероятно, жив, поскольку его видео было выгружено с телефона на YouTube. Однако это не уняло волну ужаса, которая охватила зрителей.
"Я видел большой пожар в лесу, но это выглядело не так страшно. Он горел, но не так стремительно, и там не было зданий. Это какой-то апокалипсис", - охарактеризовал пережитое Вулисмасом юзер с ником Dooku8.
Как выяснилось позже, попавший в пожар грек и его кот выжили. На следующий день Вулисмас опубликовал на YouTube видео с последствием стихии.
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