Крокодил чуть не оторвал дрессировщику руку во время шоу - ВИДЕО
31 июля 2018 13:11 201
В зоопарке на севере Таиланда крокодил едва не откусил руку дрессировщику. Видео публикует телеграм-канал Life Shot.
В какой-то момент дрессировщик засунул ему руку в пасть. Тогда крокодил сцепил зубы и несколько секунд не отпускал. Однако вскоре дрессировщику удалось освободиться. При этом на кадрах видны капли крови, однако о степени повреждения руки не сообщается, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.
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