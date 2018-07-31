Крокодил чуть не оторвал дрессировщику руку во время шоу - ВИДЕО

31 июля 2018 13:11

В зоопарке на севере Таиланда крокодил едва не откусил руку дрессировщику. Видео публикует телеграм-канал Life Shot.

В какой-то момент дрессировщик засунул ему руку в пасть. Тогда крокодил сцепил зубы и несколько секунд не отпускал. Однако вскоре дрессировщику удалось освободиться. При этом на кадрах видны капли крови, однако о степени повреждения руки не сообщается, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

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Крокодил чуть не оторвал дрессировщику руку во время шоу

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