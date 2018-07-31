Крокодил чуть не оторвал дрессировщику руку во время шоу - ВИДЕО

В зоопарке на севере Таиланда крокодил едва не откусил руку дрессировщику. Видео публикует телеграм-канал Life Shot.

В какой-то момент дрессировщик засунул ему руку в пасть. Тогда крокодил сцепил зубы и несколько секунд не отпускал. Однако вскоре дрессировщику удалось освободиться. При этом на кадрах видны капли крови, однако о степени повреждения руки не сообщается, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

