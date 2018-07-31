Как сестры-армянки убивали в Москве отца и за что - ЖУТКИЕ ПОДРОБНОСТИ

Жуткая семейная драма случилась в Москве: три юные сестры вместе убили отца - известного в очень специфических кругах бизнесмена Михаила Хачатуряна. По первоначальной версии, преступление было спонтанным: якобы тиран первым поднял руку на девочек, ударил ножом старшую, 19-летнюю дочь. Но за сутки ситуация поменялась. Правоохранительные органы склоняются к тому, что девушки давно планировали убийство отца. И легкое ранение у Каролины - лишь попытка создать имидж жертвы.

"Московский комсомолец" разбирался в хитросплетениях страшной семейной саги.

Как передает Day.Az, издание пишет, что Хачатуряны жили на третьем этаже в двухкомнатной квартире - сначала снимали, потом глава семейства ее выкупил. Здесь они поселились в 1997-м, тогда же у Михаила и его гражданской супруги (познакомились они за год до этого) родился сын. Другие дети - три дочери-погодки, Марина, Анжелика и Каролина (все имена изменены).

А потом... Люди из этой семьи стали исчезать по очереди.

Сначала Михаил придирками и побоями выжил из дома жену - она уехала к родителям в Молдавию, но вскоре вернулась и стала жить на съемных квартирах, изредка видясь с детьми. Потом сбежал сын. На момент трагедии с отцом оставались три дочери.

В пятницу днем сначала все было тихо. Как позже вспоминала старшая, 19-летняя Анжелика, отец проснулся рано, в 7.30. Как обычно, помолился перед иконами (в квартире был оборудован небольшой алтарь - в холле между комнатами), поговорил с Каролиной, потом снова уснул.

Около трех кто-то из жильцов заметил, что Марина сидит на лестнице рядом с квартирой. "Я ее спросила: помощь нужна? Она лишь мотнула головой. Но Марина часто на лестнице сидела, я и не подумала о плохом. К тому же в этот момент дверь открылась, Анжелика ее позвала, и девочка ушла", - рассказывает соседка.

Ранение у Каролины оказалось легкое, не проникающее - как будто кто-то полоснул по бедру. Зато Михаил - здоровый сильный мужик - выглядел так, словно его провернули через мясорубку. В общей сложности 45 (!) ранений.

Дети

Во дворе начался сбор подписей в поддержку сестер (их самих с вечера пятницы не выпускают из полиции). Соседи в один голос высказываются в их защиту.

"Девочки дружелюбные, общительные. Когда мама ушла из дома, старшая, Каролина, стала им вместо матери. Опекала их - ну, так со стороны казалось", - рассказывает одна.

По словам другой, гулять им запрещал отец. Они могли вырваться на улицу только в его отсутствие. Естественно, парни интересовались у них, шутили: "Вас что, под замком держат?". И тогда они рассказали о строгом отце, который их никуда не выпускал, даже в школу запрещал ходить, если он находился дома.

"В этом году они должны были закончить 11 классов, но до ЕГЭ их не допустили из-за частых пропусков. Также они не смогли написать итоговое сочинение. После этого отец устроил страшный скандал в школе, грозился уволить преподавателей. Но классная руководительница всегда давала отпор их отцу, не молчала, заступалась за девочек", - рассказала соседка.

Отец

О связях Хачатуряна догадаться легко. Он любил выставлять свои фото с сильными мира сего. Вот Михаил, одна из его дочерей и сатирик Евгений Петросян. Вот певец Авраам Руссо обнимает старшего товарища.

На одном снимке запечатлен премьер Дмитрий Медведев, его, судя по всему, сфотографировал сам Хачатурян.

Среди многочисленных друзей покойного был и один, самый главный. Этот человек живет в США. Он не раз говорил, что обязан Хачатуряну, что называется, по гроб жизни. И поклялся содержать лучшего друга до последнего вздоха. Именно из-за океана Хачатурян получал регулярные транши, что позволяло ему не работать.

Армянские родственники Хачатуряна в один голос кричат: "У нас горе! Мы потеряли святого человека!". Друзья Хачатуряна в Москве хвалят его за набожность: "Он был очень религиозным. Часто в Израиль ездил по святым местам. Однажды даже на религиозный праздник всем соседям свечки раздал прямо на улице".

Соседи, правда, придерживаются иного мнения.

"У него давно была дурная слава наркомана. Об этом знали все старожилы. И не только всезнающие бабули, но и вполне серьезные дамы деликатного возраста", - жильцы единодушны.

По их свидительству, одной женщине он давным-давно ногу прострелил из-за парковки. И цветочные клумбы периодически корежил, с корнем вырывал.

Бредни, слухи, домыслы? Но как объяснить, что, когда оперативники осмотрели белую "Ауди Q7" Хачатуряна, то нашли там два килограмма героина? А в квартире - травматический пистолет, сигнальный револьвер "Наган", охотничье ружье, пневматический пистолет, пневматический револьвер. Это уже не досужие разговоры, а улики.

И сразу возникает вопрос: почему же Хачатурян всегда оставался безнаказанным?

На эту тему можно пофантазировать. Например, на одном снимке наш персонаж что-то показывает на телефоне веселому усатому мужчине. Этот мужчина - один из высокопоставленных сотрудников некогда могущественной и недавно упраздненной силовой структуры, бывший 1-й замглавы Следственного департамента Федеральной службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Нерсес Мирзоянц. Земляк, приятель и, судя по всему, покровитель.

История семьи

То, о чем пойдет речь ниже, скорее всего, всплывет в процессе следствия, поэтому не будем делать из рассказа Анжелики великой тайны. Скажем лишь, что получили информацию от самых близких девочке людей. И еще оговоримся: в свое оправдание девушки сейчас могут обвинить убитого ими отца хоть в террористической атаке на башни-близнецы. С него уже не спросишь.

С другой стороны, СМС-переписка сестер говорит о том, что это, скорее всего, страшная правда.

Итак, в ноябре 2014 года в Израиле, куда Анжелика отправилась с отцом, он впервые ее изнасиловал.

Это случилось прямо в отеле.

Причем во время мерзкой оргии Хачатурян как будто не осознавал, что он делает. С одной стороны, принуждал девочку к сексу, с другой - кричал на дочь: "Не смей!". Будто дьявол-искуситель боролся с обычным человеком.

Боролся и побеждал.

При этом перед остальными людьми Хачатурян представал весьма целомудренным господином. Говорил о грехе прелюбодеяния. Но за правильными разговорами скрывались страшные поступки.

Еще один эпизод произошел в 2016 году в Адлере. К тому времени жена Хачатуряна уже ушла из дома, не выдержав постоянных скандалов с мужем. На сей раз объектом приставаний со стороны отца стала Каролина. Девочка не стала терпеть, попыталась покончить с собой. Ее откачали, а отец отговорился, что она хотела принять лекарства, но что-то перепутала.

Воспитание дочерей вскоре приняло абсолютно маниакальные формы. Так, над дверью была установлена видеокамера. Одна из дочерей утверждает, что отец не разрешал ей встречаться с друзьями. Другую он избил за выкуренную сигарету. Все трое обслуживали, обстирывали и кормили главу семьи, что называется, по высшему разряду. Любое непослушание строго каралось. Однажды Хачатурян якобы достал свой "ТТ" и приставил к виску Каролины.

Отметим: многодетный отец не мог не понимать, что он нездоров. Наверное, отсюда и постоянные вояжи в Иерусалим - вероятно, он просто пытался вымолить прощение. И даже пытался унять свою плоть. В начале лета он записался на прием в клинику неврозов на Шаболовке. После нескольких сеансов ему вроде бы даже стало лучше. Но 21 июля Михаил сорвался на Анжелике в очередной раз, заставив удовлетворить его похоть...

Конец

В свой последний день Хачатурян вновь решил учить дочерей жизни. Он по очереди допрашивал девушек, брызгал на них из перцового баллончика так, что Каролина даже начала задыхаться.

Он не знал, что к этому моменту сестры уже все решили. Даже стащили ключи от автомобиля и взяли в машине нож. Именно тогда Марию видели на лестнице соседки. Нож и молоток был спрятан до поры до времени.

Неясно лишь было, когда привести приговор в исполнении.

18.00. План готов. Дочери ждут, когда тиран-отец уснет.

Михаил прикорнул на кресле-качалке. Роли уже были распределены: Марина с ножом, Каролина с баллончиком, Анжелика с молотком.

Возможно он так и не понял, что происходит. Успел крикнуть: "На мне кровь, надо умыться". Уже израненный, поковылял на лестницу, где получил последний удар в сердце.

Ранение у Каролины появилось уже после того, как Хачатурян умер.

Многое в этой истории кажется невероятным. Что домашний ад творился на глазах у сотен друзей и родственников, о нем вряд ли могли не знать брат и мать. Но никто не попытался поднять тревогу.

Что сами девочки - уже вполне сознательные - не смогли банально сбежать из дома, если уж им не хотелось выносить сор из избы.

И таких вопросов - десятки. А вот ответов пока нет.