В Японии произошло сильное землетрясение
31 июля 2018 14:30 136
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на северо-востоке японского острова Хонсю, затронув префектуру Фукусима, где в 2011 году произошла авария на АЭС, сообщает РИА Новости со ссылкой на японскую метеослужбу, передает Day.Az.
По данным метеослужбы, эпицентр землетрясения находился у побережья Фукусимы, очаг залегал на глубине 20 километров.
По японской семибалльной шкале сила подземных толчков составила 4 балла, уточняется в сообщении. В Токио землетрясение не ощущалось. Угроза цунами не объявлялась, сообщений об ущербе и пострадавших не поступало.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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