В Израиле могут построить аэропорт на искусственном острове
Израиль прорабатывает проект строительства у своих берегов искусственного острова для размещения там нового аэропорта, сообщила канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
На совещании с руководством профильных министерств и ведомств глава правительства отдал распоряжение "продвигать" такой план, чтобы обеспечить возможности для приема растущего числа туристов, приезжающих в страну.
"Нетаньяху распорядился о продвижении плана строительства аэропорта на искусственном острове у побережья Государства Израиль", - говорится в пресс-релизе.
Согласно данным, которые звучали ранее в СМИ, реализация проекта может занять 10-15 лет и обойтись примерно в 10 миллиардов долларов.
В начале года правительство Израиля создало специальную комиссию для изучения целесообразности строительства искусственных островов, куда можно было бы перенести крупные инфраструктурные объекты, включая электростанции и установки опреснения морской воды.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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