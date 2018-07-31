Полицейский вертолёт встретился с НЛО в небе - ВИДЕО
Житель Лос-Анджелеса (Калифорния, США), услышавший шум на улице, вышел посмотреть, в чём дело, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.
Выяснилось, что полицейский вертолёт более 10 минут кружил в небе вокруг непонятного объекта, более всего напоминающего причудливый летательный аппарат с двумя окнами.
У зрителей появившиеся в интернете кадры вызвали весьма противоречивые чувства и массу вопросов. Если это и впрямь корабль пришельцев, то почему на место не прибыли военные? Куда впоследствии скрылись гости из космоса и почему полиция никак не прокомментировала такую необычную встречу в воздухе? Однако, многие уфологи пришли от видеоролика в восторг и считают, что он не является подделкой.
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