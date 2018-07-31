Энтузиасты нашли таинственный объект у побережья Греции - ВИДЕО

31 июля 2018 14:40

Исследователи в Сети продолжают раскрывать загадки нашей планеты. На этот раз внимание энтузиастов заострилось на подозрительном объекте, который расположился на дне Эгейского моря у побережья Греции, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Используя карты Google Earth, пользователь портала Disclose.tv распространил информацию и продемонстрировал таинственный "круг", который находится под водой.

По его словам, диаметр объекта составляет около 67 метров. В данный момент ведутся споры, чем же на самом деле является находка - кратером, основанием маяка или другим объектом.

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Энтузиасты нашли таинственный объект у побережья Греции

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