Энтузиасты нашли таинственный объект у побережья Греции - ВИДЕО
31 июля 2018 14:40 328
Исследователи в Сети продолжают раскрывать загадки нашей планеты. На этот раз внимание энтузиастов заострилось на подозрительном объекте, который расположился на дне Эгейского моря у побережья Греции, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Используя карты Google Earth, пользователь портала Disclose.tv распространил информацию и продемонстрировал таинственный "круг", который находится под водой.
По его словам, диаметр объекта составляет около 67 метров. В данный момент ведутся споры, чем же на самом деле является находка - кратером, основанием маяка или другим объектом.
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