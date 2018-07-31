В США воры украли акулу из океанариума и попытались продать - ВИДЕО

В США трое человек вывезли на коляске из Аквариума Сан-Антонио акулу. Полиция Техаса уже заявила о поимке подозреваемых, сообщает USA Today. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По имеющимся данным, три посетителя спрятали в коляске калифорнийскую бычью акулу размером примерно 2 фута (61 см) и вывезли ее из океанариума, после чего, по словам владельца Аммона Ковино, попытались продать ее через фейсбук. Подозреваемых удалось обнаружить благодаря записям с камер видеонаблюдения.

"Это полное безумие. Они стянули акулу прямо из аквариума", - сказал Ковино.

По его словам, трое подозреваемых дождались, пока отвернется охранник, выловили акулу из аквариума сетью и положили в ведро, после чего уехали на машине. Сотрудники заметили текущую из коляски воду и после отказа показать ее содержимое записали номера автомобиля подозреваемых, которые вместе с записями с камер передали полиции.

Владелец океанариума заявил, что акулу невредимой вернули в понедельник, 30 июля. На всякий случай ее поместили в карантин.

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