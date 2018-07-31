В Китае запретили захоронение в гробах

На юго-востоке Китая в провинции Цзянси местные власти ввели жесткие правила погребения людей, руководствуясь принципом "только кремация", который запрещает захоронение и призван сохранить земельные ресурсы. Об этом пишет издание South China Morning Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что жесткая политика вызвала гнев не только общественности, но и критику государственных СМИ.

По данным издания, новая политика "нулевого захоронения" была введена около шести месяцев назад. В соответствии с введенными правилами власти вели войну с традиционной практикой похорон, вплоть до кражи и уничтожения гробов.

Власти китайской провинции Цзянси намерены сделать кремацию единственным легитимным методом захоронения умерших людей. Городские власти в стремлении как можно скорее сохранить земельные ресурсы и не допустить ритуальных похоронных церемоний установили срок на сентябрь, в который должна быть окончательно установлена политика "только кремация".

С целью протеста многие жители начали ложиться в гробы, чтобы их не уничтожили власти. На фотографиях и видео, опубликованных в социальных сетях, видно, как китайские местные власти входили в деревни в городских округах Ганьчжоу, Цзянь и Ичунь и насильственно выносили гробы из домов людей.

Большое количество похищенных властями гробов было сложено в груды и уничтожено экскаваторами. Многие пожилые жители, которые пытались предотвратить это, ложились внутри гробов, но их насильно вытаскивали.

Власти также призывали жителей добровольно сдать гробы. Помимо этого, им предлагали по 2 тыс. юаней (около $290) за гроб в качестве компенсации, сообщал портал Thepaper.cn. Однако не все были готовы на это, отмечает SCMP.

Для некоторых жителей китайской провинции ритуал похорон имеет важное значение. Существует традиция в сельских районах Китая, когда у каждого человека свой индивидуальный гроб. По словам одного из жителей, помимо запрета гробов и захоронений, местные власти запрещают все связанные с похоронами ритуалы.