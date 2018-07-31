Наставник «Атлетико» требует у клуба купить своего сына
31 июля 2018 14:53 139
Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне хочет видеть в команде своего сына Джованни, который выступает за "Фиорентину". Об этом сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как утверждает Football Italia, "матрасники" готовы удовлетворить просьбу наставника и уже предложили за игрока порядка €40 млн, однако "фиалки" отклонили запрос мадридского клуба. По информации издания, "Фиорентина" готова расстаться со своим лидером только за гораздо большую цену.
23-летний аргентинец выступает за "Фиорентину" с 2017 года. В 76 официальных матчах он забил 26 мячей.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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