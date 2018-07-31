В Брюсселе неизвестные открыли огонь рядом с вокзалом

Неизвестные открыли стрельбу в районе Южного вокзала в Брюсселе, в результате чего был ранен один человек, сообщили представители прокуратуры, передает РИА "Новости" как сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Один человек, личность которого пока не установлена, получил два огнестрельных ранения, угрозы его жизни нет", - рассказали в прокуратуре.

Отмечается, что стрельба произошла на улице Аргон.

"Прокуратура возбудила дело по факту покушения на убийство и инициировала проведение следственных действий, в том числе изучение записи с камер видеонаблюдения и баллистическую экспертизу", - заявили в ведомстве.

По неподтвержденным данным, стрелявших было двое.