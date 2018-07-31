В Египте строят новую столицу страны - ВИДЕО

В Египте появится "город будущего". Новую административную столицу страны планируют достроить уже к концу 2018 года. Пока город не получивший официального названия, возводят недалеко от Каира, его площадь составит 700 квадратных километров, а инфраструктура будет рассчитана на проживание 5 миллионов человек. Туда же власти Египта намерены перенести все правительственные ведомства, передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.

Предложение "переехать" в новый административный центр получили представители 90 государств, в том числе и наши дипломаты. Сейчас все посольства, в том числе Российское, располагаются в Каире. Для дипломатов в целях безопасности построят отдельный район, но наши представители пока согласием не ответили.

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