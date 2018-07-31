В США обнаружили тела четырех человек с огнестрельными ранениями

31 июля 2018 16:40

Четыре человека, в том числе ребенок, обнаружены застреленными в нью-йоркском округе Куинс, сообщила полиция города.

По словам руководителя уголовного отдела полиции Дермота Шей, полиция ответила на обращение в понедельник вечером. Прибыв на место происшествия в один из жилых домов Куинса, полиция обнаружила тела четырех человек с огнестрельными ранениями, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Шей заявил, что среди погибших был мужчина, две женщины и ребенок, предположительно, в возрасте пяти лет. По предварительным данным, полиции удалось идентифицировать личность одного из погибших, но более детальная информация пока не разглашается.

Полиция продолжает расследование.

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