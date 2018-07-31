Самолет экстренно посадили из-за невыносимого запаха

Самолет авиакомпании Spirit, следовавший из Нью-Йорка в Форт-Лодердейл, США, совершил вынужденную посадку в штате Южная Каролина из-за невыносимой вони на борту. Об этом сообщает Insider, как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По рассказам пассажиров, запах был настолько ужасным, что многих тошнило, а некоторые путешественники даже жаловались на жжение в горле.

Как только авиалайнер приземлился в городе Мертл-Бич, сотрудники аэропорта попросили всех людей покинуть самолет, чтобы найти источник вони, который пассажиры описали как запах "грязных носков". Однако им не удалось ничего обнаружить.

После инцидента несколько десятков людей были доставлены в местную больницу, а остальные остались дожидаться другого рейса.