Маленькая девочка гуляет с четырехметровым питоном - ВИДЕО

В Сети появились кадры удивительной дружбы пятилетней девочки и питона, длина которого достигает четырех метров. Вместе они играют и ходят на прогулку, пишет The Daily Mail.

Пользователи соцсетей волнуются за ребенка и спорят насколько это безопасно, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

На кадрах девочка гладит опасную змею, которая без труда может задушить ребенка.

По словам отца девочки, в их доме живут две змеи.

"Змеи не являются кровожадными монстрами, какими их показывают в фильмах. Эти кадры доказывают чрезвычайно спокойную природу рептилий, о которых заботятся дома. У нас их двое, очень нежные и спокойные, их зовут Сонни и Шер", - сказал отец девочки.

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