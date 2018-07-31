Барак и Мишель Обама зажигательно станцевали на концерте Бейонсе и Джей-Зи - ВИДЕО

Бывший президент США Барак Обама и его супруга Мишель со звездной четой Бейонсе и Джей-Зи, как известно, хорошо дружат, поэтому и их концерты стараются посещать при первой же возможности, передает Day.Az со ссылкой на showdream.org.



Завершив европейскую часть своего гастрольного тура On the Run II, артисты прилетели в США, где на днях выступили в Лэндовере, штат Мэриленд.



Увидеть воочию яркое шоу и услышать любимые композиции пришли и 56-летний Барак и 54-летняя Мишель Обама.



Во время исполнения одной из песен не в силах больше сдерживать эмоции бывшие президент США и первая леди встали со своих мест и, подняв руки вверх, стали танцевать.



Видео в своем Instagram опубликовала одна из присутствовавших на концерте поклонниц Бейонсе и Джей-Зи. Кажется, ее такая компания сильно удивила.

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