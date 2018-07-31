В Чехии пассажирский поезд столкнулся с трактором

Пассажирский поезд столкнулся с трактором во вторник на юге Чехии, ранения различной степени тяжести получили более 10 человек, сообщил журналистам представитель полиции Милан Байцура. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Пожарные помогают пассажирам выбраться из сошедших с рельсов вагонов, медики на месте оказывают помощь пострадавшим, некоторые из которых уже отправлены в больницы города Писека. Врачи говорят о более чем 10 раненых, их точное число, как и причина аварии, пока неизвестны", - сказал Байцура.

Железнодорожное движение в районе аварии, по предварительным прогнозам, временно прекращено до середины дня среды. Налаживается перевозка пассажиров автобусами.