Компания EgyptAir опровергла информацию о возгорании на борту самолета

Египетская авиакомпания EgyptAir опровергла появившуюся во вторник в египетских СМИ информацию о возгорании, которое, якобы, произошло во время разгона самолета, следовавшего из Асуана в Каир. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы проверили эту информацию, ничего подобного ни с одним нашим самолетом не происходило", - сказал официальный источник в авиакомпании.

Во вторник египетские СМИ сообщили, что самолет EgyptAir, вылетавший в 5.30 утра по местному времени (6.30 мск) из города Асуан на юге страны в Каир, был вынужден прекратить взлет и вернуться в аэропорт из-за сообщения пассажира о возгорании, которое он, якобы, увидел под левым крылом лайнера через несколько мгновений после начала разгона. Сообщалось, что после технической проверки самолета и подтверждения его исправности борт вылетел в Каир с часовой задержкой.