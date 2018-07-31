США в ближайшие месяцы приступят к формированию военно-космических сил

Министерство обороны США в ближайшие месяцы приступит к формированию военно-космических сил, сообщает портал Defense One со ссылкой на проект доклада Пентагона.



Как сообщает портал, проект доклада министерства по формированию ВКС США будет представлен конгрессу в течение недели. Он предполагает создание четырех подразделений, к формированию трех из которых ведомство приступит в ближайший месяц. К ним относятся новое боевое командование, объединенное агентство по закупкам спутников для использования в военных целях и боевой состав ВКС. Отмечается, что для этого не потребуется одобрение законодателей США, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Однако, согласно Defense One, создание четвертого подразделения, в функции которого входят обеспечение и поддержка, такие как управление финансами и строительство объектов, требует принятия конгрессом соответствующего решения.

Сообщается, что Пентагон до конца 2018 года подготовит законодательное предложение по окончательному формированию ВКС. Оно поступит в конгресс в начале следующего года как часть предложений по бюджету администрации Трампа на 2020 год.



Ранее президент США Дональд Трамп поставил задачу выделить военно-космические войска в отдельный вид войск и призвал к доминированию в данной области. По словам главы Белого дома, США нацелены на лидерство в космосе и не намерены "плестись" за Россией и Китаем.

Как ранее заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в Москве обратили внимание на планы создания военно-космических сил США, этот "шаг является еще одним подтверждением того, что Вашингтон вынашивает планы вывода оружия в космическое пространство с прицелом на возможное ведение там боевых действий", заявили в ведомстве.