Неизвестный устроил взрыв на футбольном поле в Бельгии

31 июля 2018 19:05

В бельгийском городе Вервье мужчина устроил взрыв на футбольном поле, сообщает "Советский спорт". В результате взрыва он скончался, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации hln.be, больше никто не пострадал.

"Свидетель сказал полиции, что кто-то стоял в центре футбольного поля и устроил взрыв", - заявил представитель полиции.

Правоохранительные органы разбираются в произошедшем.

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