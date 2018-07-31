Неизвестный устроил взрыв на футбольном поле в Бельгии

В бельгийском городе Вервье мужчина устроил взрыв на футбольном поле, сообщает "Советский спорт". В результате взрыва он скончался, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации hln.be, больше никто не пострадал.

"Свидетель сказал полиции, что кто-то стоял в центре футбольного поля и устроил взрыв", - заявил представитель полиции.

Правоохранительные органы разбираются в произошедшем.