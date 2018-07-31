Неизвестный устроил взрыв на футбольном поле в Бельгии
31 июля 2018 19:05 210
В бельгийском городе Вервье мужчина устроил взрыв на футбольном поле, сообщает "Советский спорт". В результате взрыва он скончался, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По информации hln.be, больше никто не пострадал.
"Свидетель сказал полиции, что кто-то стоял в центре футбольного поля и устроил взрыв", - заявил представитель полиции.
Правоохранительные органы разбираются в произошедшем.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!