Найден по соцсетям: Альпы вернули мертвеца

В марте 1954 года француз Анри Ле Масне отдыхал в итальянских Альпах, на горнолыжном курорте в городе Аоста. 26 марта, чтобы отпраздновать свой 35-ый день рождения, мужчина в одиночку отправился покататься на лыжах. Больше его никто не видел, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В 2005 году полиция нашла на одном из склонов человеческие останки, а с ними - лыжи, лыжные палки, часы, очки и клочок рубашки с вышитыми инициалами. По оценкам судмедэкспертов, останки принадлежали мужчине лет 30 ростом около 175 см. Однако определить личность погибшего не удалось ни в 2005 году, ни позже.

Загадка разрешилась только летом 2018 года. В конце июня прокурор Аосты опубликовал в Фейсбуке сообщение о находке и попросил всех, кто прочитает этот текст, распространить информацию.

Вскоре француженка Эмма Нассем услышала об этой истории по радио.

Она помнила - в 1954 году пропал ее дядя Анри.

Отреагировал на новость о находке и отец Эммы, младший брат пропавшего лыжника, Роже Ле Масне.

"Я - брат Анри Ле Масне, который пропал 64 года назад. Он был холостяком и весьма независимым человеком. Он работал в министерстве финансов в Париже", - написал он полицейским по электронной почте.

"Мы привыкли к мысли, что никогда не узнаем, что случилось, - рассказал он журналистам. - Но я очень счастлив, что его тело найдено. Я верю в загробную жизнь и в воссоединение после смерти, и я верю, что встретился бы со своим братом, даже если бы его не нашли. Но то, что его нашли, прекрасно - теперь мы можем организовать похоронную церемонию. В следующем году ему бы исполнилось 100 лет".

Анри, по всей видимости, погиб во время шторма, который начался, когда он катался на лыжах. Роже предоставил полицейским фотографию брата - на ней он был в тех самых очках, которые нашли вместе с останками. Окончательную точку в расследовании поставил ДНК-тест - полиция использовала образцы из зубов и костей мужчины и сравнила с ДНК Роже. Результаты подтвердили догадку: это действительно был Анри. Необычная история была опубликована на сайте местной полиции.

Это не первая подобная находка в Альпах - в июле 2017 года там были найдены останки супружеской пары, пропавшей в 1942 году.

В ходе планового обхода склона сотрудник швейцарской компании Glacier 3000, владеющей несколькими горнолыжными подъемниками, обнаружил человеческую ногу, торчавшую изо льда. Приглядевшись, он увидел два ботинка, шляпу и потемневшие от времени останки двух человек.

У полиции сразу же появилась версия, что принадлежат они Марселен и Франсин Дюмулен - местным обувному мастеру и школьной учительнице, которые 75 лет назад жили в деревне Шандолен в кантоне Вале. 15 августа 1942 года они отправились в горы доить коров и не вернулись.

Генетическая экспертиза подтвердила, что останки принадлежат пропавшей паре. Однако еще до проведения экспертизы 79-летняя дочь пропавших Марселен Удри-Дюмулен была уверена, что это - ее родители (у которых было семеро детей). "Вы даже не можете представить, какое это облегчение для меня, - сказала женщина. - Я не знала своих родителей. Мне было четыре года. Я всегда хотела узнать, где они".

Кроме того, в 2012 году в леднике были найдены останки братьев, пропавших еще в 1926 году. Тело альпиниста, упавшего в 1954 году, было обнаружено в 2008-м. А пара, пропавшая в 2008-м, была обнаружена спустя четыре года. Начиная с 1925 года 280 человек числятся пропавшими без вести в альпийском регионе, и теперь ускоренное таяние ледников позволяет находить останки пропавших когда-то туристов, путешественников и местных жителей.

"Каждый год мы теряем метр-полметра льда, - пояснил директор подъемника Бернар Тшаннен, который предположил, что пропавшие супруги упали в расщелину. - Восемьдесят лет назад этот ледник был куда больше, чем сейчас".

Он связывает таяние ледника с глобальным потеплением, утверждая, что тела находят в той части ледника, которая быстро тает. Данные наблюдений подтверждают это, а ученые лишь расходятся в оценках масштаба таяния.

В исследовании, опубликованном в 2006 году, ученые давали прогноз, что Альпы могут лишиться льда и снега в летние месяцы к 2100 году. Еще более мрачный прогноз, данный в 2007 году, обещал бесснежные лета уже к 2050 году. В докладе, опубликованном Всемирной службой мониторинга ледников, на основе данных за 2000-2010 годы подтверждалось, что ежегодно альпийские ледники теряют один метр толщины. В 2013 году директор этой службы назвал таяние ледников "беспрецедентным".

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