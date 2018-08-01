Испанец нашел для себя идеальное рабочее место

Суд Валенсии признал сотрудника архива провинции Карлеса Ресио виновным "в явном намерении пропускать работу и не выполнять свои служебные обязанности" и запретил ему занимать государственные посты на протяжении девяти лет, сообщает The Local.

В течение десяти лет мужчина отмечался на охранном пункте в 07:30 утра, а затем уходил по своим делам. В четыре часа дня он повторял процедуру, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

В то же время Ресио утверждает, что "пахал как лошадь": выполнял свои обязанности вне офиса, занимался судебными разбирательствами и консультировал политиков. Тем не менее за десять лет его службы следствие не смогло обнаружить ни одного задокументированного эпизода его работы.

Бывший госслужащий настаивает, что его просто атаковали противники работы вне офиса. На позиции главы архива провинции Ресио получал 50 тысяч евро в год.

По информации La Sexta, мужчина увлекался рисованием комиксов.

Впервые о хитрости сотрудника госучреждения испанские газеты сообщали в январе 2017 года. Тогда газета El Mundo выяснила, что коллеги Ресио ни разу не видели его на рабочем месте и были уверены, что он и сам не в курсе, где расположен его рабочий кабинет. Чиновник был уволен в августе 2017 года. Наказание также грозит и непосредственному начальнику прогульщика.