Супруга форварда сборной Испании показала новорожденную двойню

Нападающий лондонского "Челси" и сборной Испании Альваро Мората впервые стал отцом. Супруга футболиста Элис Кампело подарила спортсмену двойню. Мальчиков назвали Алессандро и Леонардо, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.



29 июля на странице молодой мамы в Instagram появились фото из роддом, а сегодня она показала и самих новорожденных.

Альваро и Элис сыграли свадьбу в прошлом году в Венеции. Перед этим футболист в романтическом стиле сделал девушке предложение. На шоу иллюзиониста они, якобы случайно, оказались на сцене, где Мората и сделал предложение. Естественно, Элис не стала отказываться от такого счастья.