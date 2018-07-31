Барак Обама и Джо Байден неожиданно зашли в пекарню на обед и сделали селфи

В понедельник, 30 августа, пекарню Dog Tag в Вашингтоне посетили необычные гости: на ланч и чашечку кофе зашли экс-президент США Барак Обама и бывший вице-президент Джо Байден, передает CNN.

Как сообщается, политики отправились в пекарню, которая занимается обучением и трудоустройством ветеранов и членов их семей, на обед и провели там около 45 минут. Посетители заведения были приятно удивлены и не спешили расходиться по своим делам, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

В свою очередь, директор Dog Tag Меган Огилви рассказала, что узнала о визите знаменитых гостей за шесть минут до их прихода.

Отмечается, что Обама и Байден познакомились с работниками пекарни, сделали селфи с желающими и поговорили с ними о будущих бизнес-планах. Также они заказали немного еды: чиабатту с ветчиной и сыром грюйер, салат, мятно-базиликовый черничный торт, брауни и кофе.