Убит Орхан Джемаль

Трое российских журналистов убиты в Центральноафриканской республике: Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко, передает Day.Az со ссылкой на ВВС.

"Мы делали вместе проект по ЦАРу. Позавчера вечером они выходили на связь в последний раз. Правда, очень тяжело говорить, это мои друзья", - сказал Би-би-си главный редактор Центра управления расследованиями (ЦУР) Андрей Коняхин.

Гибель Джемаля Би-би-си ранее подтвердил его друг Максим Шевченко.

"На прошлой неделе мы виделись с Орханом, он рассказывал о планах поехать в эту проклятую Центральноафриканскую республику. Но доподлинно я не знал, поехал он туда или нет. Он человек, не знавший страха, поэтому он мог туда поехать", - рассказал он.

Во время разговора с корреспондентом Би-би-си Шевченко сообщил, что ему пришла смс о том, что Джемаль погиб.